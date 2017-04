A tres meses de la celebración de la cuarta edición de Alhambra Venture, el evento cuenta con más de 40 fondos de inversión confirmados que convierten a esta iniciativa de Ideal en el evento de referencia de inversión en el sur de España.

Muchos de estos inversores han estado presentes en las tres ediciones anteriores de Alhambra Venture, lo que pone de manifiesto que este congreso ha sabido captar a aquellos que están dispuestos a financiar el anhelo empresarias de los emprendedores. En anteriores ediciones, un 20% de los proyectos que participaron en los PITCH consiguieron que estos fondos invirtieran con más de 12.000.000 € de cifra de inversión.

A estas caras conocidas se suman nuevos inversores de renombre con el objetivo de valorar la opción de invertir en los proyectos presentados.

Hasta la fecha de hoy, estos son algunos de los fondos de inversión confirmados:

FONDOS AMERIGOS TELEFONICA, ENDEAVOR, FARADAY, DCN, ENCOMENDA, RED IESE, BANKINTER, PADINVEST, ENDESA, AZV CONSULTING, SOPREA, SEED CAPITAL, TOP DIGITAL, ANGELS, AVET VENTURES, KEIRETSU FORUM, AABAN, TARTESOS VENTURE, WAYRA, MEDIADIGITAL VENTURES, CAIXA CAPITAL RISC, CERO DEFECTOS, BIG DATA, HELLO, BBOOSTER VENTURES, IDODI VENTURE CAPITAL, START UP EXPLORE, B STARTUPS, JME VENTURES, B-ABLE, THE IFEDES WAY, THE CROWD ANGEL, KIBO, LANZADERA, LA BOLSA SOCIAL