Si echamos la vista hacia atrás, todos recordaremos los hologramas de películas tan míticas como ‘Star Wars’, producciones que aunque por aquel entonces nos pareciesen sólo posibles en el mundo de la ciencia ficción, avecinaban el futuro de lo que estaba por llegar.

Años después, los proyectores holográficos son toda una realidad que seguramente aún de mucho de lo que hablar. Este es el caso de Interactive Movies SL, una empresa de producción audiovisual de base tecnológica cuyo objetivo es la manufactura de películas interactivas en los ámbitos educacionales, del entretenimiento y la publicidad, utilizando como medios de difusión la Web y la telefonía móvil. Este producto audiovisual está diseñado para interaccionar con el usuario o espectador a través del acceso a un ordenador o teléfono móvil de forma directa o a través de otros dispositivos. Las películas se desarrollan siguiendo los procedimientos propios de una producción audiovisual, a la que se añaden elementos interactivos para generar un producto innovador.

En una primera fase, el producto estrella de la compañía se orienta hacia el desarrollo de un dispositivo óptico que en conjunción con el teléfono móvil produce una ilusión óptica holográfica 3D sobre la que se desarrollan las escenas y acciones de un guión cinematográfico: El BackBlack, un proyector de aspecto minimalista que está conformado por un sistema óptico que procesa múltiples imágenes espaciales. La sorpresa llega con la forma en la que la película se reproduce. El proyector se adapta a un teléfono móvil o tablet que reproduce un video organizado en distintas escenas para generar en el espectador una proyección holográfica 3D en el interior del curioso BackBlack.

El producto está fabricado mediante las últimas técnicas de producción industrial, concretamente con la impresión 3D, a través de un proceso de fabricación ecológica que utiliza como material un derivado del maíz totalmente biodegradable que no daña al medio ambiente. Los vídeos holográficos que pueden disfrutarse gracias al BackBlack forman parte de una base de datos de Internet a la que tienen acceso todos los usuarios que compran el producto. Estos estarán disponibles mediante una aplicación móvil para IOS y ANDROID con la que, además, podrán hacer sus propios hologramas.

Hacerse con un producto de estas características y empezar a disfrutar de él nunca ha sido tan fácil ni accesible: El usuario adquiere un proyector holográfico en una gran superficie comercial o a través de su tienda online. En su Smartphone se baja la aplicación desde donde podrá adquirir vídeos holográficos de forma gratuita. Con BackBlack el contenido audiovisual puede verse como nunca antes se ha hecho. Increíble pero cierto, con este producto todos podremos llevar un proyector holográfico en nuestro bolsillo.

Pero este proyector no sólo es una innovación para el sector audiovisual, también propicia la creación de una industria manufacturera ecológica española basada en las últimas tecnologías de fabricación industrial.

Además del BackBlack, Interactive Movies SL posee también BackBlackPLUS un proyector holográfico de mayor tamaño centrado a la exposición publicitaria, con unas dimensiones de 63cmx120cm donde se produce un efecto holográfico a escala 1:1 centralizada en la publicidad de productos y servicios. Un holograma para la publicidad virtual del futuro que sin duda no dejará a nadie indiferente y que ya está al alcance de todas aquellas empresas que quieran apostarlo todo por una técnica revolucionaria que permite una nueva forma de ver las cosas.

BackBlack es toda una revolución visual para el entretenimiento, la publicidad y la educación. Por ejemplo, imagine presentaciones empresariales en las que el contenido audiovisual pueda compartirse con los jefes, empleados o compañeros en forma de holograma encima de la mesa de reuniones, o una clase práctica en la que los alumnos aprendan de una forma diferente y divertida alguna lección especial. Las opciones son tantas como así lo permita nuestra imaginación.

Dadas las características de este proyector, resulta perfecto para todos los públicos y edades. Se convierte en un extraordinario juguete para los más pequeños de la casa y un accesorio único para los adultos.

Éxitos cosechados

Detrás de estos productos encontramos su empresa creadora, Interactive Movies S.L., fundada en el año 2015 por Rubén Ríos Peces, actual CEO de la misma. A día de hoy la compañía, que se define como una empresa innovadora y dinámica que sabe adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales, trabaja con los mejores profesionales de todos los campos con el objetivo de ofrecer al cliente un servicio y experiencia única. Y es que, según señala su fundador, «todos los dispositivos BackBlack están diseñados para hacer a nuestros clientes disfrutar de la sensación de estar en un universo completamente distinto al nuestro».

La compañía ha sido galardonada en tres ocasiones por su innovación, aparte de estar reconocida por el Ministerio de Economía y Competitividad como Empresa Innovadora, ha recibido un Premio Spin-Off de la Universidad de Málaga (2014) y fue Finalista del Premio Junior del Ayuntamiento de Málaga (2015). Así como asociada a Ecoembes (2016) para su sostenibilidad ecológica. En 2017, Interactive Movies S.L. fue ganadora del Premio AJE Málaga por su Iniciativa Emprendedora.

Actualmente, la empresa se encuentra incubada en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la Fundación de Andalucía Emprende en el Parque Tecnológico de Andalucía y acelerada por Andalucía Open Future de Telefónica.

