En un mercado tan extenso, en el que cada vez existe una competencia mayor, las empresas valoran más que nunca el talento, formación y especialización en áreas concretas. Respecto a sectores, este 2017 está siendo el año de los profesionales tecnológicos. Según diversos análisis de mercado, los perfiles IT serán los más demandados a lo largo de todo este año, sobre todos los vinculados a la digitalización, que generará unos 1.250.000 empleos en los próximos cinco años.

Ningún área de Recursos Humanos duda de que la selección en el área de Tecnología Informática, o IT (por sus iniciales en inglés), ha llegado a las empresas para quedarse y evolucionar. En cambio, sí que se observa una falta de conocimiento y formación especializada en estos perfiles.

Cualquier empresa con departamento IT a la que se consulte, estará de acuerdo en que su principal problema es la captación de Talento IT. Casi a diario leemos noticias acerca de esta escasez de especialistas y que la demanda de este tipo de perfiles no para de crecer. El sector IT ya muestra cifras de pleno empleo y en 2016 quedaron más de 85.000 puestos TIC sin cubrir en España según palabras de Juan Ramón Alegre, Director de Educación Microsoft España. La consultora Adecco elabora un informe anual sobre el empleo en España y en 2016 indicaba que el 19,1% de los responsables de RRHH de las grandes empresas apuntaban a la falta de una formación específica como la causa principal de esta escasez de talento IT.

Sin embargo, esta dificultad por parte de las empresas a la hora de contratar ciertos perfiles IT no es algo nuevo. En 2013, los fundadores de la compañía OpenWebinars ya empiezan a percibir esta situación. En esta época la marca crea un blog donde se habla de las tecnologías emergentes relacionadas con el software libre y se comienza a crear una comunidad en torno a esta temática. A principios de 2014 el blog ya contaba con más de 50.000 visitas únicas y una comunidad que, tras algunas pruebas, se mostraba dispuesta, no sólo a visitar ese blog gratuito, sino a pagar por unos contenidos formativos relacionados con la programación y la administración de sistemas.

Es a finales de 2014 cuando la compañía sevillana lanza su primer MVP (Producto Mínimo Viable) con el que ofrecen el primer curso online de pago con objeto de comprobar si la predisposición de la comunidad era real o no. La prueba fue todo un éxito y, tras el lanzamiento de 3 cursos ‘pilotos’, comienzan el año 2015 como empresa y con el objetivo de ser un referente en la formación IT para España y Latinoamérica.

En la web de OpenWebinars ofrecen e ilustran esas materias específicas que institutos y universidades no enseñan por no poder actualizar los planes formativos al ritmo que avanza la tecnología. Su equipo define su plataforma como «la solución a personas que quieren acceder al sector IT, así como a profesionales que ya trabajan en el sector, que necesitan mantener actualizados continuamente sus conocimientos».

OpenWebinars es una plataforma de eLearning tecnológico donde especialistas en el sector enseñan las tecnologías más demandadas por las empresas a sus empleados. Al igual que Netflix o Spotify, donde ya no pagamos sólo por una película o una canción, en OpenWebinars trabajan con un modelo de suscripción, con el cual, por 29€/mes o 290€/año, sus alumnos tienen acceso ilimitado a todo el catálogo de cursos que ofrecen.

La amplia variedad de cursos que se encuentran en la web son impartidos por profesionales que trabajan a diario con la tecnología que enseñan y los tutorizan de forma continua para que el alumno pueda resolver siempre sus dudas. En cuanto a la metodología, en OpenWebinars, se basan en video clases online bajo demanda, divididas en temas y lecciones y con un examen final que otorga un certificado. Así mismo, lo más interesante de su catálogo es el ritmo al que crece. Actualmente la compañía lanza un curso nuevo cada jueves, algo que hace muy atractivo el modelo de suscripción ya que mientras el catálogo no para de crecer, el precio se mantiene siempre igual.

Reconocimientos y objetivos

En octubre de 2015, OpenWebinars fue seleccionada para participar en Andalucía Open Future, un programa de aceleración impulsado por Telefónica y la Junta de Andalucía. En éste, durante una duración de 12 meses, la compañía afirma haber conocido el significado real de acelerar un proyecto. Señalan que en este programa, ponen a disposición de las startup un grupo de mentores de mucha calidad profesional, y humana, que les permiten hacen pensar, valorar y decidir en los diferentes ámbitos que necesita cada proyecto para avanzar.

Casi a la par de su salida de ‘El Cubo’ (sede de AOF en Sevilla), la empresa fue invitada a permanecer durante 8 meses en Telefónica Open Future Madrid, un programa de aceleración similar a Andalucía Open Future, pero en la sede de Telefónica en su emblemático edificio de Gran Vía, en Madrid. Un periodo que han finalizado hace apenas unas semanas. Ahora, presentan su proyecto a Alhambra Venture, donde buscan dar a conocer su plataforma a inversores, visitantes y resto de participantes de las jornadas que se celebran el 12 y 13 de julio en el Palacio de Congresos de Granada.

El objetivo de OpenWebinars es que cuando alguien piense en aprender un nuevo lenguaje de programación o en cómo podría convertirse en un experto en ciberseguridad lo primero que le venga a la mente sea OpenWebinars; Pretenden concienciar a todos los profesionales del sector de que la formación constante y especializada es la única manera de seguir siendo atractivo en un mercado de pleno empleo como es este.