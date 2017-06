En una sociedad con una creciente preocupación por la forma física, en la que el fitness cada vez cuenta con más adeptos y fieles, Miguel Ángel Cortés, CEO y fundador de este proyecto, descubre que realmente existe una gran dificultad en este campo: Las personas quieren ponerse en forma y seguir una vida saludable, pero sin embargo no cuentan con las facilidades necesarias para acceder a un entrenamiento y nutrición personalizados. Un factor clave que a su vez debería ser la base para practicar ejercicio de la forma adecuada y complementar la alimentación para adquirir los resultados deseados.

En febrero de 2016, tras analizar detalladamente el sector fitness y descubrir que ni los centros deportivos ni los usuarios finales, contaban con el soporte adecuado ni los medios para atender de forma personal sus necesidades, nace TheRock5; Un proyecto de origen madrileño que trata de satisfacer las necesidades del mercado de forma viable a nivel comercial, financiero y operativo.

Tras elaborar un exhaustivo plan de negocio, TheRock5 fija como objetivo lanzar al mercado una aplicación móvil disponible a nivel global para cualquier usuario de las principales tiendas de Google y Apple, que incluye ‘Nutraining’, ‘Academy’, ‘Social’, ‘Challenges’ y Centros Deportivos. Esta herramienta, además de estar disponible para usuarios finales, se pone en las manos de los centros deportivos y gimnasios, quienes podrán personalizarla para conseguir una aplicación propia de máxima calidad a un mínimo coste. La app se gestiona a través de una ‘Backoffice’ en la web, un término que puede entenderse como la “trastienda”, es decir, donde se fabrica, diseña y gestiona la actividad sin tener contacto directo con el cliente. La idea es que los centros puedan poner entrenamientos personalizados a disposición de sus usuarios, comunicarse con ellos, obtener informes y mucho más. Todo ello con un clic y llevando la gestión del tiempo de sus recursos humanos a un nuevo nivel.

TheRock5 es un proyecto que nace con dos objetivos fundamentales. Por una parte permitir que cualquier persona pueda tener acceso a un plan de entrenamiento y nutrición personalizado vía aplicación móvil, un proceso mediante el cual el usuario podrá ir aprendiendo lo necesario para acabar convirtiéndose en su propio entrenador personal. Y por la otra, favorecer que los centros deportivos puedan tener su propia app, de manera que estén capacitados para ofrecer un nuevo nivel de soporte y comunicación a sus usuarios. De esta forma, los centros mejoran la productividad y el marketing, reducen costes y ahorran recursos.

El proyecto, que ya ha lanzado la primera versión del área privada dirigida a usuarios finales, con una gran acogida por su parte, se presenta a Alhambra Venture con unas grandes expectativas. ¿Su objetivo en esta iniciativa promovida por el diario IDEAL para la aceleración de proyectos innovadores? Tener la oportunidad de dar a conocer un proyecto que cuenta con un equipo excelente, un mercado muy amplio y que con un único producto permite cubrir las necesidades de los dos grandes actores del sector: clientes finales y centros deportivos.

Detrás de este ambicioso proyecto se encuentran por ahora cinco rostros jóvenes, polivalentes y con toda su ilusión y esfuerzo puestas en que la aplicación alcance sus metas. Miguel Ángel Cortés, fundador y CEO; Tiago Cunha responsable de la Tecnología de la Información; Adrián Salso que se encarga de la parte relacionada con nutrición, entrenamiento y clubes; Alina Bolgova que gestiona el diseño y la experiencia del usuario; Y Jorge Muñoz, encargado de la parte más marketiniana de TheRock5.

Sus fundadores buscan llamar la atención de personas o empresas interesadas en invertir y participar en este atractivo y ambicioso proyecto que cuenta con infinitas posibilidades. Además, el modelo de negocio presentado por TheRock5 ofrece múltiples alternativas de monetización

Retos de futuro

Bajo sus lemas, ‘Fitness real, para gente real’ y ‘Conviértete en tu propio entrenador personal’, el experimentado equipo que forma parte del proyecto ‘TheRock5’ tiene como meta alcanzar el ‘break even’, o umbral de rentabilidad, en 2 años con una inmensa comunidad de usuarios y centros, así como estar presentes para esta fecha en los 7 países clave en el sector fitness.

Gracias a esta aplicación, los centros deportivos tendrán a su disposición la herramienta ideal para poner fin a la falta de soporte que se encuentran la mayoría de usuarios al apuntarse a un centro de estas características. De esta forma los clientes de los centros no sólo estarán mejor atendidos, sino que también alcanzarán antes sus metas y estarán más satisfechos con los servicios y el trato ofrecido por el centro.

Las herramientas que TheRock5 pone a disposición de los usuarios les permitirán progresar rápidamente de acuerdo a las capacidades propias de cada persona, consiguiendo sus objetivos sin rendirse en el intento y a un precio muy asequible. Dietas personalizadas, ejercicios adaptados al estado físico y nivel de cada persona, desde aquel que no pueda hacer una sentadilla al deportista del año. Como no todo el mundo se apunta al gimnasio con los mismos objetivos, ni todos siguen una dieta concreta únicamente para adelgazar, TheRock5 se adapta a cada caso de forma personal para conseguir alcanzar el objetivo deseado: Obtener músculo y fuerza, ganar en salud y bienestar o perder grasa y tonificar.

¿Y tú?, ¿te unes al desafío TheRock5?

