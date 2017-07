La aplicación, creada por la empresa malagueña ‘Holiapps’, ofrece a músicos y discográficas una nueva plataforma donde ofrecer a los fans una novedosa forma de interactuar con sus temas y expresar sus preferencias musicales Esta nueva App móvil permite a usuarios y artistas crear distintas versiones de sus canciones favoritas RAQUEL F. VALDIVIA GRANADA La música grabada suena siempre igual. En los archivos de audio que los usuarios se descargan o escuchan en diversas plataformas musicales, todos los instrumentos están mezclados de manera indivisible, por lo que no cabe lugar a ninguna modificación posible. Pero, ¿imaginan poder separar estas pistas de instrumentos a su antojo y crear nuevas versiones de sus canciones favoritas? Para revolucionar la industria de la música llega Revibro, una nueva aplicación móvil que permite a sus usuarios reproducir la música de un modo novedoso y diferente gracias a su nuevo formato ‘maf’. Con este formato de audio todos los instrumentos se mantienen por separado, además de contener múltiples versiones de cada uno, e incluso letras en diferentes idiomas, dando lugar al nacimiento de la música multi-versión. La idea surge en la India, país en el que Martin Folatelli , CEO de la compañía y músico, vivió durante 12 años. Folatelli, que tenía allí su estudio de grabación, se encontró con grandes dificultades para poder componer la compleja música india encontrándose sólo con sus diversos instrumentos. De esta necesidad surge la idea de crear una aplicación que le permitiese tener los instrumentos de forma individual, para así poder combinarlos y grabarlos en función de sus gustos y necesidades. A este proyecto se sumó Bruno Barlocco, CTO del proyecto, que aportó su gran experiencia en innovación y tecnología. Y posteriormente lo hizo Cecilia Tarelli, jefa de estrategia con más de 15 años de experiencia en el mundo digital. Los miembros del equipo, que se encontraba en distintas partes el mundo, optaron finalmente por España para sacar a delante su proyecto y fundar la empresa ‘Holiapps and bros’ en octubre de 2016. Actualmente, la aplicación Revibro’ ya está disponible en Android de forma gratuita, y muy pronto también lo estará en iOS. En primera estancia, la idea fue crear una plataforma en la que cualquier músico, de cualquier género y en cualquier circunstancia tuviera la oportunidad de combinar y anular sus instrumentos en sus ensayos. No obstante, el equipo de este proyecto pensó en que los usuarios también tuvieran la posibilidad de interactuar directamente con la música; Una tendencia que plataformas como Spotify ya llevaban años haciendo gracias a la posibilidad de crear listas específicas en función del contexto en el que se encuentren los usuarios. Revibro se suma a la tendencia de la música colaborativa lanzando un reproductor que permite a los oyentes hacer sus propias combinaciones de instrumentos, en base siempre a lo que el músico pone a disposición de sus fans, pero sin alterar la producción de aquello que éste comparte. En Revibro los artistas son los que deciden las distintas alternativas. Por ejemplo, pueden ofrecer cuatro voces en diferentes idiomas para que el oyente seleccione el que prefiera. Por tanto, no cualquier archivo de audio puede ser separado en pistas por Revibro, es el músico o la discográfica los que deben grabar y facilitar las pistas separadas a la plataforma para que los oyentes pueden interactuar con ellas. La plataforma, además, ofrece a los oyentes un sólo reproductor ‘all in one’ con el que pueden disfrutar de la lista de música de todas las plataformas musicales como Youtube o Spotify; Con la opción de crear listas mixtas tomando canciones de diferentes fuentes. Hace escasas semanas, la compañía fue seleccionada entre 30 startup a nivel mundial para participar en Sónar, un festival de música y tecnología celebrado en Barcelona donde Holiapp tuvo la oportunidad de aumentar su lista de contactos, con productores y discográficas que se sumaron a esta nueva forma de componer y reproducir música.También han sido seleccionados por la aceleradora ‘Open Future’ en Málga, donde siguen alojados desde abril. Ahora, Holiapps se presenta a Alhambra Venture para despertar el interés de posibles inversores. De esta cita del emprendimiento, el equipo fundador de Revibro destaca que mucho que están aprendiendo sobre alta dirección de empresa y las diferentes posibilidades para fortalecer proyectos innovadores. Cecilia Tarelli, socia fundora, comentó que «Estas jornadas de Alhambra Venture están siendo muy enriquecedores. Ojalá lleguen a conocerlas mucha gente, porque el nivel de este encuentro está siendo bestial». Holiapps está en un momento de generar métricas de descargas, por lo que actualmente están centrados en despertar el interés de inversores y usuarios. Según indicó Tarelli, «Estamos convencidos de que esto va a revolucionar la industria de la música y queremos ser los primeros en hacerlo». El mercado de la música cuenta con 112 millones de usuarios que pagan mensualmente en algunas de las plataformas musicales disponibles. Y aunque Revibro actualmente es gratuita, esperan conseguir los oyentes necesarios para en un futuro posicionarse como plataforma de suscripción mensual. Otra de sus metas es alcanzar su primer millón de usuarios en los próximos años, creando un catálogo muy varado y diferenciado por géneros y artistas. Herramienta de Marketing Revibro no sólo es una aplicación de entretenimiento y ocio para usuarios, también actúa como una potente herramienta de marketing para músicos y discográficas, quienes podrán lanzar o relanzar canciones en este nuevo formato. Gracias a la cantidad de datos sobre el consumo de la música, los músicos tendrá información de primera mano sobre los gustos de sus fans; Al igual que las discográficas podrán ser mucho más precisas a la hora de invertir en un artista. Esta App provee a sellos discográficos y músicos una plataforma online multiversión y colaborativa, permitiéndoles relanzar sus mejores éxitos o hacer crecer sus canciones a lo largo del tiempo. 