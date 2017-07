La empresa granadina Oritia & Boreas estudia los efectos del viento en diversos ámbitos como la ingeniera o la arquitectura

El tiempo atmosférico y sus contratiempos llevan delimitando la vida de las personas desde el origen del ser humano. Un hecho que con los avances tecnológicos cada vez resulta menos tedioso, pues conforme va avanzando la tecnología, los humanos contamos con más métodos para convivir con los caprichos del tiempo sin que estos entorpezcan nuestro día a día. El viento, aunque en España no cause grandes destrozos ni origine grandes catástrofes, es uno de los elementos a tener más en cuenta por edificios que le echan un pulso a las leyes físicas, especialmente rascacielos y construcciones que bien podrían ser imposibles hace no muchos años.

Entre la gran variedad de ‘spin-off’ de la Universidad de Granada, Oritia & Boreas , destaca por ser una empresa de base tecnológica que inicia su actividad con la misión de crear un nicho de conocimiento, tecnología e ingeniería del viento único en España, en el sector privado y con el objetivo de llegar a convertirse en una empresa referente a nivel internacional en la, a veces tan olvidada, ingeniería del viento.

Con la creación de O&B se pretende dar continuidad a las líneas de investigación, desarrollo tecnológico y conocimiento adquirido por los socios durante más de 12 años en la Universidad de Western Ontario en Canadá, la Colorado School of Mines en Colorado (USA), la Universidad de Queensland en Australia y la Universidad de Granada (UGR), en la que investigaron los efectos del viento en sistemas de ingeniería civil, edificación, deporte y energía renovable.

Tras investigar en el centro de Canadá líder mundial en ingeniera del viento, y de volver a España para coordinar y diseñar diversos proyectos relacionados con esta materia, los socios percibieron la oportunidad y necesidad de transferir su ‘know-how’ y tecnología a un marco empresarial que se adaptase mejor a los competitivos sectores que atiende la compañía Oritia & Boreas.

O&B desarrolla su actividad de investigación técnica y científica en el estudio de los efectos del viento en sistemas de energía renovable, medio ambiente, ingeniería civil, arquitectura y ciencias del deporte. Prestan también servicios de consultoría avanzada e investigación aplicada en campos como la energía eólica, solar fotovoltaica y termosolar, edificios de gran altura, fachadas ligeras, puentes de especial flexibilidad, el esquí y la vela de alta competición. O&B basa su actividad, en modelos computacionales y fundamentalmente, ensayos en túnel de viento de capa límite. O&B presta estos servicios a la empresa en el competitivo plazo, forma y coste que demanda el sector industrial, diferenciándose por la calidad y valor añadido de sus trabajos.

En definitiva, la compañía ofrece servicios de investigación de los efectos del viento en cualquier sistema en el que este estudio pueda suponer un ahorro significativo derivado del estudio, o bien para optimizar y asegurar la fiabilidad de los edificios expuestos al viento. Gracias a este servicio, arquitectos e ingenieros cuentan con construcciones fiables, que no se caigan, a un coste mínimo.

Desde el principio de la actividad, los integrantes de O&B, han llevado a cabo un número considerable de propuestas profesionales y proyectos, de ámbito nacional e internacional, de los que aproximadamente la mitad de los clientes proceden de fuera de España. Han participado en grandes proyectos, como lo es el quinto rascacielos más alto que se está construyendo en Madrid, o el que será el edificio más alto de África. También han hecho trabajos en México, Colombia, Marruecos, Estados Unidos, Canadá, y por supuesto, España.

La mayoría de trabajos en los que el viento es importante son proyectos singulares. En un edificio como los que estamos acostumbrados a ver en nuestras ciudades, el viento se comprueba por norma, pero a diferencia de los rascacielos éste no es un factor decisivo para diseñar la estructura, el cerramiento o la fachada del mismo, de ahí que la mayoría de proyectos en los que normalmente se involucra Oritia & Boreas sean singulares y emocionantes. La cifra de trabajos realizados resulta de la formidable reputación de sus socios, con experiencia significativa en un gran número de proyectos singulares alrededor del mundo.

Fruto de sus trabajos, la compañía acumula un considerable número de premios y reconocimientos, entre los que destacan el Premio AJE a la Mejor Iniciativa Empresarial de Andalucía, Premio a la Trayectoria Empresarial AJE cinco años después, Premio a la Innovación Tecnológica del Grupo Sacyr Vallehermoso, y de cuyo jurado es presidente Eduardo Punset, y Premio a la Innovación por Fundación Bancaja.

Metas a lo grande

Este proyecto, que viene creciendo de forma rentable desde su origen, se encuentra a punto de terminar el simulador de viento ambiental más grande de España, el cual se tiene previsto que origine un crecimiento y rentabilidad aún todavía mayor para la empresa. La compañía espera ver finalizado pronto este gran proyecto en el que están reinvirtiendo toda la inversión y beneficios conseguidos a lo largo de su trayectoria.

El Simulador Ambiental de Vientos Extremos (SAVE) de Oritia & Boreas permitirá a la empresa realizar sus estudios a escala real y potenciar una de sus tres líneas de negocio, la de aerodinámica social. El fundador y socio de Oritia & Boreas, José María Terrés-Nícoli, muestra sus deseos por trasladar toda la experiencia de la empresa en proyectos singulares como el ámbito del deporte.

Dotado de 5 áreas de ensayo diferenciadas, el simulador ambiental de vientos incluye entre sus capacidades específicas el ensayo de modelos aeroelásticos de puentes de gran envergadura o edificios, la simulación de flujos de capa límite atmosférica, frentes de tormenta, tornados o, incluso ‘low level jets’. El artefacto también está dotado de un área exclusiva de aerodinámica deportiva especializada en el ciclismo y esquí.