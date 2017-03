Conocimiento previo del sector y ganas de innovar fueron algunos de los motivos de Alejandro para presentarse a este concurso. La idea del joven granadino ha recibido un empujón anímico y económico para que ‘BuscoExtra’ esté en el mercado de aplicaciones en un mes y medio, aproximadamente. Junto a él trabajan tres ingenieros informáticos malagueños: Pablo Ortuño, Enrique Arrabal y Rubén Triviño.

–¿Qué le llevó a iniciar el proyecto de ‘BuscoExtra’?

–Todo empezó cuando vi la convocatoria de INNprende. Yo he trabajado en la hostelería y tengo bastante conocidos en este mundo. Siempre había visto este problema, que hay mucha gente en el paro pero a la hora de la verdad, cuando hace falta un extra, es muy difícil encontrarlo, porque no es algo que se pueda prever. En ese momento las aplicaciones para buscar trabajo que hay no funcionan bien, porque te garantizan una respuesta en 24 horas pero lo necesitas más rápido. Dándole vueltas a este tema, me puse a investigar el mercado y vi que había muchas aplicaciones de búsqueda de empleo, pero ninguna centrada en el sector de la hostelería y menos para los extras. Se me ocurrió que podría ser útil y quise presentar este proyecto. Fui uno de los seleccionados y han sido seis meses de trabajo y citas con coordinadores hasta el día tres de marzo, que fue cuando mi proyecto salió como ganador.

–¿Qué supone para usted y su equipo este premio?

–Veo esta oportunidad como el empujón que nos hacía falta. Todos los emprendedores vivimos en una montaña rusa de sentimientos, hay momentos buenos y otros muy malos. El hecho de que gente especializada en el sector te vea como ganador, significa que las estás haciendo bien, y es una gran motivación. Además del aporte económico, qué ayuda, es un gran empujón a nivel anímico para seguir avanzando.

–¿En qué consiste ‘BuscoExtra’?

–Es una aplicación de búsqueda de empleo centrada exclusivamente en el sector de la hostelería y la restauración. A diferencia de las que ya hay en el mercado, garantizamos una respuesta del trabajador como máximo en dos horas. El empresario lo único que tiene que hacer es instalar la aplicación, especificar que busca y seleccionar algún candidato. El curriculum de los usuarios es breve, una descripción en 140 caracteres, una foto y la reseña de trabajos anteriores a modo de estrellas. Si no responde en dos horas, la oferta caduca. Se financia con una comisión fija a los empresarios, la aplicación no tiene coste de descarga ni publicidad.

–¿Cómo se plantea el futuro tras recibir este premio?

–Cuando empecé mi objetivo era aprender. Tengo una agencia de comunicación, por lo que yo ya era emprendedor, y lo veía como una oportunidad para seguir aprendiendo. Mi perspectiva ahora ha cambiado. Entré al concurso solo y salgo con tres socios, que son los desarrolladores. He ganado doblemente al tener el premio final y un equipo de trabajo, que es una de las cosas más importantes a la hora de llevar a cabo cualquier idea, así que la perspectiva ahora es la de darlo todo por ‘BuscoExtra’, porque tenemos muchísima ilusión una muy buena corazonada y creemos que puede funcionar bien.