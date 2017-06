Las redes sociales han revolucionado la manera de comunicarnos, incluso la manera en la que vivimos. Éstas no sólo sirven para relacionarnos con nuestros seguidores, sino que también se han convertido en el escaparate perfecto para que las marcas patrocinen sus productos a través de lo que se conoce como ‘influencers’ o personas que gracias a su gran número de seguidores cuentan con una gran influencia sobre ellos a la hora de comprar marcas y productos.

Según diversos estudios sobre redes sociales (RRSS), 7 de cada 10 usuarios se ha visto influenciado alguna vez en RRSS a la hora de realizar una compra, sin embargo, sólo 2 de cada 7 realiza la compra a través de la red social. Esto sucede porque apenas ninguna te permite comprar fácilmente desde las propias publicaciones de amigos y personas a las que sigues, por lo que el proceso de compra se ve frenado e interrumpido.

El App-commerce está en continuo crecimiento en Europa y España, pero a menudo son tantas las aplicaciones que instalamos para realizar compras que todo se vuelve más complejo, llegando incluso a cansar a los usuarios. Por todo ello, el equipo de la nueva aplicación Qualyme, ha creado la primera App que permite a los usuarios tener todo lo que necesitan en una sola plataforma.

Pero Qualyme es mucho más que un lugar en el que poder realizar compras de tus marcas favoritas, Qualyme es una red social que permite al usuario publicar fotos con etiquetas de sus productos que llevan a una dirección directa para la información o compra de un producto o lugar, permitiéndole comprar con un solo clic y generar ingresos por la creación de contenidos, sin la necesidad de tener miles de seguidores.

De esta forma, los usuarios no necesitan tener miles de seguidores para obtener beneficio con las marcas que patrocinan, basta con recomendar productos a tus amigos y verte beneficiado cada vez que compres o publiques una recomendación. Esta App resulta tan adictiva como ir de compras, ya que te permitirá tener cientos de tus marcas favoritas en el bolsillo, ser el primero en enterarte de los mejores chollos, comprar o guardar tus productos favoritos a través de las publicaciones de tus amigos o influencers favoritos y crear una gran comunidad invitando a tus amigos a Qualyme. Además, podrás ganar dinero cada vez que alguien de tu red realiza una compra en cualquier marca gracias a ti.

Sus orígenes

Qualyme nace en Junio de 2016, cuando uno de los socios, apasionado de la tecnología, invita a otros dos a abandonar un negocio en el sector financiero para lanzarse al sector TIC. Para iniciar esta nueva y gran aventura, los socios comenzaron a reclutar a personas especialistas en diferentes campos (financiero, marketing, ventas..). Decidieron autofinanciarse y de esta forma lanzarse a por todas.

Su grupo se caracteriza por su polivalencia: Un directivo con años de experiencia en el mundo empresarial, un gran soñador y experto en Diseño creativo y Marketing, un trabajador incansable y coordinador general y un financiero y contable con 30 años de experiencia.

A pesar de su corta andadura, el equipo conforma una Startup que ya es acelerada por Andalucía Open Future, con el apoyo de Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Otro de los logros con el que han sido premiados en este breve periodo de tiempo es el primer puesto en número de votaciones del concurso internacional ‘Global Race’ organizado por Telefónica.

La App, que se encuentra ya en su versión BETA, está teniendo una muy buena acogida, por lo que sus creadores esperan que este año los usuarios superen los 200.000 en España, para el próximo año iniciar la expansión en otros países.

El equipo de Qualyme se muestra muy agradecido al Academy de Alhambra Venture, una iniciativa promovida por el diario IDEAL cuyo objetivo es la aceleración de proyectos innovadores e invertibles. Según indican los promotores de la App «hemos crecido y aprendido mucho, y para nosotros, eso es lo más importante. Nos han ofrecido su apoyo todos y cada uno de los organizadores y colaboradores del evento, tanto IDEAL como San Telmo y la UGR». Aunque se quedan con todo lo aprendido, esperan que el potencial de su producto, la innovación que éste supone, su equipo y su gran escalabilidad les conceda captar la atención de los inversores los próximos 12 y 13 de julio.

Además, una de sus grandes razones por la cual requieren que su startup sea financiada es que cuentan con dos grandes empresarios en Polonia y en Argentina dispuestos a comenzar la expansión internacional Qualyme, motivo por el que necesitan recursos propios para poder así dar el salto a la internacionalización.

Innovación y escalabilidad

Qualyme tiene la fortuna de situarse entre dos sectores que se encuentran en pleno auge, como son el ‘App-commerce’ y las ‘Redes Sociales’. Vincula, ni más ni menos, que dos de los pasatiempos mas utilizados por la juventud (las redes y las compras). Hasta el momento no existía una aplicación móvil que permitiera a los usuarios concentrar sus compras y a la vez generar comunidad, como es el caso de Qualyme. Además, cuenta con más de 150 marcas, entre ellas, El Corte Inglés, FNAC, Booking, Amazon y Asos.

El modelo de negocio de esta aplicación se basa en dos puntos; el primero una comisión que las grandes marcas ceden a la empresa cuando se realiza una compra a través de su App, que se sitúa entre el 2% y el 30% del total de la venta (dependiendo lógicamente de la marca). El segundo, es el marketing de contenidos que generan los usuarios, ya que cada publicación de un usuario lleva consigo uno o varios enlaces a productos.

Otra de las ventajas que enorgullece a esta ‘startup’ es su solvencia, ya que desde sus inicios se han autofinanciado, y no han tenido la necesidad de solicitar dinero externo. No cuentan con deudas y hancomenzado a tener facturación.

